Padre di 151 figli, il suo lavoro a tempo pieno è soddisfare le sue 16 mogli

Misheck Nyandoro ha 66 anni ed è padre di 151 figli e marito di 16 donne. Ha dichiarato di non lavorare, il suo lavoro è quello di soddisfare sessualmente le sue donne.

Misheck Nyandoro ogni notte va a letto con quattro delle sue mogli, un’attività faticosa che lo occupa a tempo pieno che potrebbe farsi ancor più impegnativa, essendo prossimo a sposare una 17esima donna. Il progetto di poligamia dell’uomo, veterano di guerra in pensione dello Zimbabwe, è iniziato 38 anni fa. Si è vantato di tale progetto parlando con il quotidiano locale The Herald: «Quello che sto facendo qui è completare il mio progetto. Un progetto di poligamia che ho iniziato nel 1983 e non intendo fermare finché la morte non mi porterà via». Un piano studiato nel dettaglio: le camere da letto sono accuratamente selezionate di notte in notte per poter adempiere ai suoi doveri coniugali.

«Questo è il mio lavoro. Non ne ho altro»

«Questo è il mio lavoro. Non ne ho altro», ha spiegato di essere molto viziato dai suoi stessi figli che si occupano di lui e gli fanno molto regali. Poi ha dichiarato di essere molto premuroso nei confronti delle sue mogli: «Modifico il mio comportamento in camera da letto per adattarlo all’età di ciascuna delle mie mogli. Non agisco allo stesso modo con i giovani come faccio con i più grandi». L’uomo ha dichiarato che le sue mogli sono tutte molto soddisfatte ma ora sta pensando di trovarne altre più giovani perché le più mature si lamentano del fatto che lui vuole fare troppo spesso sesso.