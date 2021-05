Abusi su figlia e figliastra minorenni: padre orco condannato a 13 anni

Un uomo di 44 anni, residente a Catania, è stato condannato per violenza sessuale aggravata e corruzione. Le vittime degli abusi sono la figlia dell’orco e quella della nuova compagna di quest’ultimo, entrambe minorenni. Inoltre, avrebbe mostrato all’adolescente un video in cui la madre era intenta ad avere rapporti sessuali. Il Tribunale etneo lo ha condannato a tredici anni di carcere.

Una inchiesta relativa alla violenza sulle donne, coordinata dal procuratore Carmelo Zuccaro e dall’aggiunto Marisa Scavo, ha portato alla condanna a tredici anni di carcere di un quarantaquattrenne residente a Catania. L’uomo, negli anni scorsi, in base alle ricostruzioni della Procura etnea, ha violentato ripetutamente la propria figlia e quella della nuova compagna. Entrambe le vittime di abusi sono minorenni. A una delle due, inoltre, l’orco aveva mostrato alcuni video in cui era ritratta la madre mentre era intenta ad avere un rapporto sessuale.

Il pm Michela Maresca, che ha sostenuto l’accusa in aula, aveva chiesto la condanna a 15 anni di reclusione, ma la Quarta Sezione penale del Tribunale del capoluogo etneo ne ha concessi soltanto tredici. La condanna nei confronti dell’uomo è per i reati di violenza sessuale aggravata su minorenni e corruzione di minorenne. Il padre orco è anche indagato in un secondo troncone d’inchiesta scaturito da quello principale.