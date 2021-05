Giallo nel Milanese: donna trovata morta, strangolata con le proprie trecce

Il corpo senza vita della donna, trovata ieri pomeriggio tra i cespugli di una zona di campagna che costeggia una strada di Mazzo, frazione di Rho (Milano), è di Tunde Blessing, una nigeriana di 25 anni.

Il cadavere, scoperto da un passante, era lì da diversi giorni, come conferma lo stato di decomposizione. Sul corpo non c’erano segni evidenti di violenza ma la Blessing aveva le trecce della propria parrucca strette attorno al collo. La donna viveva a Novara ma svolgeva l’attività di prostituta sulla strada a Mazzo di Rho, a pochi metri dal luogo del ritrovamento.

Lo scorso 7 maggio un’amica ha denunciato ai carabinieri di Novara la sua scomparsa, riferendo di averla sentita l’ultima volta nel pomeriggio del 3. In quella occasione la nigeriana l’aveva avvertita che si trovava a Rho per comprare una borsa.

Accanto al cadavere è stata trovata la sua borsetta con la tessera sanitaria ma mancava il cellulare, su cui sono in corso indagini. I carabinieri lavorano al caso come fosse un omicidio ma non possono escludere del tutto l’ipotesi di un insolito suicidio.