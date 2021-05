Senzatetto stroncato da un malore: il cadavere in periferia a Pavia

Un uomo di 59 anni, senza fissa dimora, è stato stroncato da un malore a Pavia. Il cadavere del senzatetto è stato rinvenuto in periferia, nella zona dell’ex scalo ferroviario. I soccorritori non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso.

Dramma in provincia di Pavia. Un cadavere di un cinquantanovenne è stato ritrovato mercoledì 12 maggio nella zona dell’ex scalo ferroviario. La sua presenza era stata segnalata da alcuni passanti al 112, ma al momento dell’arrivo degli operatori sanitari non c’era ormai nulla da fare. Non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. A stroncarlo probabilmente un malore cardiaco. In base alle prime ricostruzioni della Polizia locale, la vittima era al momento senza fissa dimora. La sua ultima residenza anagrafica risultava registrata in provincia di Milano. Non se ne conoscono ancora, tuttavia, le generalità.

LEGGI ANCHE -> Reddito di cittadinanza a giocatori d’azzardo accaniti: 9 denunce

Il cadavere del senzatetto è stato rinvenuto all’ex scalo ferroviario di Pavia, in via Rismondo, nelle vicinanze della stazione. Una zona abitata da diversi nomadi. Lì soltanto un mese fa era andato in fiamme un capannone a causa di un corto circuito all’impianto elettrico. Nella struttura era presente anche materiale in eternit. I vigili del fuoco avevano operato per ore al fine di domare l’incendio, ma per fortuna non c’era stata alcuna vittima. L’area, nelle vicinanze della quale è stato ritrovato morto il cinquantanovenne, è attualmente recintata e sottoposta a bonifica.

LEGGI ANCHE -> Giallo nel Milanese: trovato il cadavere di una donna in un’area di campagna