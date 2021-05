Studentessa vaccinata con 4 dosi a Massa beve 7 litri di acqua al giorno: ma è disidratata e va in cura da Pregliasco

Virginia, la studentessa vaccinata a Massa Carrara per errore con 4 dosi di Pfizer in una sola volta, è ora in cura dal virologo e direttore Ircss di Milano, Pregliasco

Virginia, la studentessa vaccinata per errore con 4 dosi di Pfizer in una sola iniezione beve 7 litri di acqua al giorno ma resta disidratata. Potrebbe essere una conseguenza della massiccia dose di Pfizer ricevuta? Saranno i medici a doverlo scoprire.

La 23enne, già laureata in Psicologia Clinica a Pisa e attualmente frequentante la magistrale, è ora in cura dal professor Fabrizio Pregliasco, virologo e direttore dell’Irccs Milano.

È stata la madre di Virginia a confermarlo a Il Corriere della Sera. Oggi si sono effettuate nuove analisi sulla ragazza e dal loro esito potrebbero emergere dettagli importante sulla sua situazione. Secondo gli esperti, in taluni casi, l’eccessivo dosaggio di vaccino potrebbe anche aver cancellato la produzione di anticorpi e quindi bisognerebbe ripetere la vaccinazione.

La giovane si era dovuta vaccinare perché frequenta uno stage medico. La studentessa ha scelto di non denunciare l’infermiera e il medico che hanno eseguito la vaccinazione. Anche se si è detta sconvolta da quanto accaduto. «Non farò nessuna denuncia penale ma è ovvio che se avrò in futuro gravi conseguenze qualcuno dovrà rispondere in sede civile. La mia tolleranza vale solo per l’infermiera o chi per lei ha sbagliato non per la struttura che comunque non può mai permettersi certe disavventure».