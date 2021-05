Covid: Germania, più contagi e decessi, circa 17.500 nuove infezioni

Sono stati 17.419 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati in Germania nelle ultime 24 ore, 278 i decessi, cifre superiori a quelle registrate ieri. Lo rende noto l’Istituto Robert Koch, precisando che il totale delle infezioni dall’inizio della pandemia sale a 3.565.704 e quello dei morti da Covid-19 a 85.658.

I casi attivi nel paese sono attualmente 239.700, l’incidenza per 100mila abitanti negli ultimi 7 giorni è di 103,6 casi di contagio, un tasso che è andato diminuendo nelle ultime settimane dopo il picco di marzo. Le persone guarite dall’inizio della crisi sanitaria sono 3.240.300, circa 20mila delle quali nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda i vaccini, sono i 32, 8% della popolazione ad aver ricevuto una prima dose, mentre il 9,4% ha ricevuto anche la seconda dose. Per i vaccinati vengono meno molte restrizioni. I cittadini immuni non sono più soggetti a coprifuoco notturno e alle restrizioni sugli incontri con le persone, gli immunizzati si possono incontrare tra loro senza la dimostrazione di un tampone negativo. Nei luoghi chiusi e sui mezzi pubblici però vige ancora l’obbligo, anche per gli immunizzati, di indossare la mascherina.