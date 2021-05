British Airways, Lufthansa e Austrian airlines cancellano voli per Israele a causa dei bombardamenti nei cieli di Israele e Palestina.

Israele e Gaza sono di nuovo sull’orlo di una guerra. A causa del conflitto in corso tra Israele e Hamas molte compagnie aeree hanno cancellato i voli per Israele. Sia le compagnie aeree statunitensi che quelle europee cancellano i voli per Tel Aviv. La nota della British Airways recita: “La sicurezza dei nostri colleghi e dei nostri clienti è sempre la nostra massima priorità e continueremo a monitorare attentamente la situazione”.

La compagnia britannica è stata l’ultima a decidere la sospensione dei voli verso Israele a causa della situazione di instabilità. Anche la tedesca Lufthansa e l’Austrian airlines hanno annunciato la sospensione fino a domani dei collegamenti aerei con Israele. Nel frattempo tutti i voli commerciali per Tel Aviv sono stati destinati al sud. Anche compagnie minori come Virgin Atlantic ha cancellato i voli. Stesso discorso per la spagnola Iberia. Gli Stati Uniti avevano già interrotto i voli per Israele sia la Delta Air Lines, la United Airlines e la American Airlines. La compagnia inglese low-cost easyJet al momento non ha cancellato i voli per Tel Aviv perché il primo non partirà prima di metà maggio, “Ovviamente continueremo a controllare la situazione”.

Il conflitto si fa sempre più duro, tanto che Israele sembra proto ad un’invasione di Gaza. Uno scontro che non vede la fine, almeno per ora. Uno dei più importanti e violenti della storia del conflitto arabo-israeliano. Nella giornata di ieri ci sono stati linciaggi, pestaggi e incendi tra i due popoli. Il primo ministro Netanyahu annuncia di colpire per voler ristabilire l’ordine. Gli Stati Uniti con Blinken hanno confermato l’appoggio ad Israele e così l’Europa.