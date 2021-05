Iniziano i trasferimenti dei migranti a Lampedusa circa 850 oggi lasciano l’hotspot.

E’ riuscita ad attraccare la nave quarantena a Cala Pisana dove è in corso l’imbarco di 600 migranti. Sul traghetto Sansovino è previsto l’imbarco di 250 minori non accompagnati che giungerà in serata a Porto Empedocle. Questi trasferimenti sono stati pianificati dalla Prefettura di Agrigento per svuotare l’hotspot a Lampedusa. Dopo gli ingenti arrivi di domenica scorsa, l’hotspot è al collasso. Già ieri sera 80 migranti sono partiti verso Porto Empedocle con il traghetto Cossyra. Nella struttura vi sono 1.583, dopo le ripartenze dovrebbero rimanere solo 783 migranti.

L’obiettivo è alleggerire la struttura prima di eventuali nuovi sbarchi, favoriti dal mare di nuovo calmo. Altri 600 migranti saranno trasferiti nelle prossime ore a bordo della nave quarantena Azzurra. Dopo giorni in rada è riuscita ad attraccare a Cala Pisana. I 250 minori non accompagnati che saranno a bordo del Sansovino saranno trasferiti in seguito a Taranto.

Il governo Draghi sta cercando di alleggerire la pressione su Lampedusa e provvedere alla questione migranti. Dopo il pressing di Salvini, la ministra Lamorgese si è impegnata a convincere gli altri paesi europei ad accogliere una parte dei migranti sbarcati a Lampedusa. Al momento, il governo sta provvedendo a fornire cinque navi quarantena per creare una sorta di hotspot in mare. L’Italia chiede agli altri paesi europei un ricollocamento dei migranti in modo equo.