Truffa con sondaggio su Pfizer: ci sono cascati già in 200mila. Così rubano e dati e soldi. Ecco come fare per non farsi ingannare

Un finto sondaggio sul vaccino Pfizer viene usato per derubare persone di dati e soldi. È questo l’ultimo tipo di truffa online che, simile a meccanismi informatici di vaccinazione, ha colpito già 200mila persone in tutto il mondo.

La “trappola” web si svolge così: si riceve una falsa email che invita a prendere parte a un questionario per dare il proprio parere sul vaccino Pfizer e che promette di donare una carta regalo di importo fino a 100 dollari. In realtà, quando si entra nella piattaforma, i criminali informatici rubano soldi dati personali agli utenti. Gli utenti che aderiscono al finto sondaggio cliccano su “Inizia il sondaggio ora” e da lì vengono rinviati a un Url sospetto. Dopodiché alle vittime si offre un premio ma viene richiesto il pagamento di una tassa per la spedizione.

Leggi anche:—>Colpo di scena durante la diretta di Chi l’ha visto. Il legale di Piera Maggio:«È arrivata una lettera anonima»

I truffatori, inoltre, usano diversi trucchi per avere la fiducia degli utenti e farli partecipare ai loro sondaggi come quello di fingersi imprese note. La truffa ha colpito già 200mila persone da aprile ad oggi, di cui il 70% negli Usa. I criminali informatici si sono mossi sinora anche in Irlanda (12,39%), Svezia (3,40%), Danimarca (3,23%), Corea del Sud ( 2,92%), Regno Unito (1,28%) e Germania (1,15%).