Bollettino coronavirus 14 maggio, i primi dati: l’aggiornamento dopo le 17

Il bollettino del ministero della Salute di oggi, 14 maggio, con i primi dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in Italia. Gli aggiornamenti dalle Regioni.

I primi dati di oggi, 14 maggio. L’aggiornamento completo dopo le 17.00

Le Regioni

Altri 17 morti in Toscana, età media 78 anni

Il report Covid delle 24 ore in Toscana segnala altri 529 nuovi positivi (+0,2% sull’incremento di ieri, età media 40 anni) e 17 morti in un giorno (età media 78,3 anni, 6 a Firenze, 4 a Prato, 2 a Pistoia, 1 a Livorno, 3 a Arezzo, 1 a Grosseto). Sono 6.499 le vittime decedute in Toscana dall’inizio della pandemia mentre salgono a 235.772 i casi di positività. Nelle 24 ore i guariti crescono in numero assoluto e percentuale più dei nuovi positivi (sono stati 968, tutte guarigioni complete a tampone di controllo negativo, pari al +0,5%) e raggiungono quota 214.299. Oggi i positivi sono 14.974 (-3% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 117 (-48 persone, -4,1%) di cui 182 in terapia intensiva (-5) e altri 13.857 sono in isolamento a casa con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o senza (-408 su ieri, -2,9%). In quarantena domiciliare ci sono altre 28.789 persone (-683 su ieri, -2,3%) isolate in sorveglianza attiva per aver avuto contatti con persone contagiate.

Basilicata, 116 contagi e 1 decesso

In Basilicata sono 116 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (113 residenti), su un totale di 1.384 tamponi molecolari, e si registra 1 decesso. Lo rende noto la task force regionale con il consueto bollettino quotidiano. La persona deceduta risiedeva a Bernalda. I lucani guariti o negativizzati sono 132. Aggiornando i dati complessivi, i lucani attualmente positivi sono 5.142 (-20), di cui 5.017 in isolamento domiciliare. Sono 19.148 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 541 quelle decedute. I ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 125 (-6): al San Carlo di Potenza 32 nel reparto di malattie infettive, 31 in pneumologia, 4 in medicina d’urgenza, 7 in medicina interna Covid, 5 in terapia intensiva; all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera 31 nel reparto di malattie infettive, 11 in pneumologia, 0 in medicina interna Covid e 4 in terapia intensiva. Il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva scende a 9 (-1). Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 340.939 tamponi molecolari, di cui 312.911 sono risultati negativi, e sono state testate 196.305 persone.

In aggiornamento