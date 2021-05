Tenta di uccidere la convivente incinta dandole fuoco: donna ustionata sul 50% del corpo

Un uomo di 41 anni ha cercato di uccidere la convivente incinta al secondo mese dandole fuoco con dell’alcol. La donna ha riportato ustioni per il 50% del corpo.

I carabinieri di Bereguardo (Pavia) hanno arrestato un romeno di 41 anni per tentato omicidio a Vellezzo Bellini, in provincia di Pavia. La donna è ricoverata all’Ospedale Niguarda di Milano in prognosi riservata. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo, la notte scorsa, ubriaco, ha avuto una discussione con la convivente, una quarantunenne pavese, in casa loro.

LEGGI ANCHE: Caso Gregoretti, Salvini non verrà processato: “il fatto non sussiste”

Ad un certo punto l’ha cosparsa d’alcol e le ha dato fuoco. Gravi le lesioni subite dalla donna che è stata portata in ospedale, mentre l’uomo è ora in carcere a Pavia per essere interrogato dal pm.