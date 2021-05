Stabilimenti balneari, prezzi alle stelle: l’allarme del Codacons

Gli stabilimenti balneari e le piscine riapriranno in questi giorni, nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia di Covid-19 ancora in corso. Il Codacons, in vista dell’arrivo dell’alta stagione, ha lanciato l’allarme. I rincari nei listini sono infatti dietro l’angolo. Da qui l’invito a segnalare eventuali anomalie.

L’Italia si appresta a dare inizio alla stagione estiva. La popolazione non vede l’ora di potersi concedere qualche attimo di relax in vacanza. Gli stabilimenti balneari e le piscine all’aperto, a tal proposito, saranno ufficialmente riaperte a partire da domani in tutte le regioni. Le sorprese, tuttavia, sono dietro l’angolo. A fronte della crisi economica causata dalla pandemia di Covid-19 ancora in corso, infatti, è ipotizzabile che i gestori tenderanno ad alzare i prezzi. I listini e le tariffe potrebbero essere notevolmente gonfiati rispetto alla scorsa stagione. Le prime lamentele, in tal senso, si sono già registrate in Toscana e in Friuli Venezia-Giulia. A dare l’allarme è stato il Codacons, che ha invitato i clienti a segnalare eventuali anomalie.

L’allarme del Codacons

“La riapertura di lidi e piscine potrebbe essere accompagnata da rincari dei prezzi non solo per ombrelloni, lettini e abbonamenti agli stabilimenti, ma anche per tutti gli altri servizi offerti dalle strutture balneari e dalle piscine, a partire da cibi e bevande. L’esperienza dello scorso anno ha dimostrato come molti esercenti abbiano scaricato sui consumatori finali i maggiori costi per sanificazione e messa in sicurezza delle strutture, aumentando i listini al pubblico anche per rifarsi delle minori presenze in spiaggia legate al distanziamento obbligatorio degli ombrelloni“. Lo ha spiegato Carlo Rienzi, presidente del Codacons.

L’associazione che si occupa di difendere i diritti degli utenti e dei consumatori, dunque, ha invitato questi ultimi a segnalare eventuali rincari sul fronte delle tariffe balneari. Sia esse riguardino il pacchetto per aggiudicarsi ombrelloni e lettini, sia che si riferiscano a servizi extra, come quello di ristorazione. È possibile farlo inviando una mail all’indirizzo info@codacons.it.