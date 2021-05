Suv contromano in superstrada, terrore nelle Marche: il video dello schianto [VIDEO]

Un suv contromano per chilometri in superstrada ha seminato il terrore tra gli automobilisti lungo la superstrada maceratese, nel tratto compreso tra le uscite di Montecosaro e Morrovalle (provincia di Macerata nelle Marche).

Tragedia sfiorata in superstrada. Una Toyota Rav4 ha imboccato la superstrada contromano e ha percorso un lungo tratto di strada sulla corsia di sorpasso. I veicoli che hanno incrociato la vettura sono riusciti a schivarla per puro miracolo, lo schianto con un furgone è stato infine inevitabile. Traffico in tilt e l’intervento dei vigili del fuoco.