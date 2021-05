Ultraleggero precipita al suolo, prende fuoco e si disintegra: due corpi carbonizzati

Un piccolo aereo è precipitato in tarda mattinata non distante dall’aeroporto La Spreta di Ravenna.

L’aereo si è incendiato al suolo sbriciolandosi su un’area di campagna a ridosso degli abitati di Fosso Ghiaia e Borgo Faina. Sono giunti sul posto i soccorsi, il 118, carabinieri polizia e vigili del fuoco che stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto.

Sono due gli occupanti dell’ultraleggero, morti carbonizzati.I detriti del velivolo sono sparsi per diverse centinaia di metri. Sull’area è in corso una ricognizione aerea dell’elicottero dei vigili del fuoco per capire se oltre ai due carbonizzati sotto ai rottami, possano esserci altri corpi.

LEGGI ANCHE: Tenta di uccidere la convivente incinta dandole fuoco: donna ustionata sul 50% del corpo

Le due vittime dell’incidente non sono state ancora ufficialmente identificate. Secondo quanto riferito da membri dello staff, era decollato dall’aeroporto La Spreta, distante qualche centinaio di metri dal punto dell’impatto. A bordo c’erano due piloti, quello della scuola di paracadutismo ‘Pull Out Ravenna’ e un altro pilota salito sul velivolo per una lezione di volo.