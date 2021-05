Finisce con la sua auto sui binari alta velocità: riesce a evitare strage chiamando 112 prima di morire. Purtroppo per lui nulla da fare

Un uomo è riuscito a contattare i carabinieri prima di perdere conoscenza, evitando così una strage. «Sono precipitato con l’auto sui binari», ha avvertito, evitando il peggio. Andrea Deni era alla guida della sua Dacia Duster quando ha perso il controllo dell’auto mentre percorreva il cavalcaferrovia di via Bruno Buozzi a San Donato Milanese ed è finito sui binari dell’alta velocità, dopo un volo di 6 metri.

Purtroppo l’uomo non ce l’ha fatta, nonostante i soccorsi da parte dei medici dell’Humanitas di Rozzano, che mercoledì sera lo avevano portato in ospedale dove era ricoverato in terapia intensiva. Andrea è morto ieri mattina e non ha mai ripreso conoscenza. Le sue ferite erano troppo gravi.

Grazie alla sua ultima telefonata si è messa in moto la macchina dei soccorsi e si è provveduto a interrompere la circolazione dei treni sull’Alta Velocità, nel tratto Rogoredo-San Donato Milanese, e si sono deviati anche i treni sulla linea storica, per ore.

Sono partite le indagini della procura per chiarire come mai l’urto abbia sfondato il jersey. Secondo i primi rilievi, sembra poggiasse solo sull’asfalto, e non fosse ancorato in modo adeguato.