Incidente fatale in moto: Giuseppe muore a 24 anni, la fidanzata è grave. Inutili i soccorsi per il giovane

Dopo un terribile incidente in moto, Giuseppe Guzzi, 24 anni è deceduto e la sua fidanzata è in ospedale in gravi condizioni. L’impatto fatale si è verificato ieri sera a Varese intorno alle 19:30. I due viaggiavano sulla moto del 24enne quando sono caduti a terra per cause ancora da chiarire. A dare l’allerta alcuni automobilisti giunti successivamente all’incidente.

Inutili i tentativi di rianimarlo, non c’è stato da fare. La ragazza è stata portata e ricoverata in ospedale a Varese. La polizia locale sta indagando sulla dinamica dell’incidente.

Tanti i messaggi di cordoglio sul profilo Facebook di Giuseppe:«Non ci sarà mai un addio per noi, entrambi sappiamo che in questo mondo non c’è forza maggiore di quella che ha forgiato la nostra amicizia. Un giorno ci rincontreremo amico mio!», scrive l’amico Alessandro.

«Oggi il cielo ha trovato un nuovo angelo, pronto a vegliare su tutti noi. Ciao Peppe»,è il messaggio di Simone. «Riposa in pace piccolo», dice Alessandra. «Avevi tutta la vita davanti, ti ricordo da quando eri piccolino. Solo tanta tristezza».