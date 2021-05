Donna chiusa da cinque giorni in auto: interviene lo psichiatra e viene portata in ospedale

Una 50enne era chiusa da cinque giorni in una macchina a Roma, in piazza Buenos Aires, nel quartiere Salario

Una donna di 50 anni, da tempo in cura, era chiusa da cinque giorni in una Smart bianca, in piazza Buenos Aires, nel quartiere Salario a Roma. Sabato mattina sono intervenuti i vigili urbani, due ambulanze del 118, un’auto medica e anche lo psichiatra che avrebbe in cura la donna. Sono riusciti a convincerla a scendere dalla vettura e protetta da un cordone di soccorritori l’hanno portata in ospedale. La 50enne, per un attimo ha fatto resistenza e ha gridato «Maledetti!» poi è però salita da sola sull’ambulanza, consegnando le chiavi della vettura in cui aveva dimorato per tutti questi giorni. A convincerla un giovane medico, che per un’ora e mezza ha parlato con la donna che adesso sarà sottoposta ai dovuti accertamenti.

La Smart verrà rimossa con il carro attrezzi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, nel caso si fosse reso necessario forzare l’apertura degli sportelli della vettura. Tutt’intorno si erano anche posizionate delle transenne per evitare che curiosi si avvicinassero alla Smart. La 50enne era chiusa nella vettura da martedì scorso, è sopravvissuta grazie al cibo e alle bevande che la gente del posto le portava.

La donna, venerdì, aveva annunciato: «Parlo solo col dottor Caponnetti» ma secondo il custode dell’edificio interessato, «in quel palazzo non c’è nessuno con quel cognome» e ha poi spiegato: «Aveva parcheggiato a filo con l’ingresso del portone, ma non voleva spostarsi e le auto dei condomini non entravano. Allora abbiamo chiamato i vigili urbani: l’hanno identificata, i documenti erano in regola e lei tranquilla. Ha fatto manovra e si è spostata di un metro. Da quel momento non si è più mossa».