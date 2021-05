Scappa da un gavettone e fugge in strada: 18enne investito da un camion, festeggiava il matrimonio

Il matrimonio era già stato celebrato ma per i festeggiamenti, a causa del virus, avevano dovuto attendere. Ieri si sono ritrovati nel giardino di una villa, un luogo adatto viste le restrizioni, in via Fossa a Magreta (Formigine)

Gli amici e i parenti si sono dunque ritrovati insieme per festeggiare finalmente il lieto evento condividendo una giornata all’aria aperta. Hanno iniziato a giocare con i gavettoni e per schivarne uno, Riccardo, è uscito dal passo carraio ed è finito senza accorgersene in strada. In quel momento giungeva un furgone e l’ha travolto.

Cosa è accaduto

Riccardo Bellopede, 18 anni, è morto sul colpo. Il 43enne conducente del furgone Doblò, che non è riuscito in nessun modo ad evitare il ragazzo, è sotto choc. Via Fossa è una strada di campagna, i testimoni alla festa hanno tristemente dovuto raccontare la drammatica dinamica alla polizia, il furgone è stato comunque posto sotto sequestro.

Tutta Correggio è in lutto e con lei anche Caserta, la città di origine della famiglia di Riccardo, suo padre originario di Marcianise, si era trasferito da tempo in Emilia dove si era sposato Il 18enne viveva in paese con la famiglia e frequentava la 5°b del liceo Corso sezione scientifica.