La nostra gioia sarà piena | Il Vangelo di oggi Sabato 15 Maggio 2021

La nostra gioia sarà piena quando chiederemo al Padre in nome di Gesù, quindi per i suoi meriti: per essi Dio non potrà negarci nulla.

Liturgia di oggi Sabato 15 Maggio 2021

SABATO DELLA VI SETTIMANA DI PASQUA

Voi, popolo che Dio si è acquistato,

proclamate le sue opere meravigliose:

dalle tenebre vi ha chiamati alla sua ammirabile luce. Alleluia. (Cfr. 1Pt 2,9)

Prima Lettura

Apollo dimostrava attraverso le Scritture che Gesù è il Cristo.

Dagli Atti degli Apostoli

At 18,23-28

Trascorso ad Antiòchia un po’ di tempo, Paolo partì: percorreva di seguito la regione della Galàzia e la Frìgia, confermando tutti i discepoli.

Arrivò a Èfeso un Giudeo, di nome Apollo, nativo di Alessandria, uomo colto, esperto nelle Scritture. Questi era stato istruito nella via del Signore e, con animo ispirato, parlava e insegnava con accuratezza ciò che si riferiva a Gesù, sebbene conoscesse soltanto il battesimo di Giovanni.

Egli cominciò a parlare con franchezza nella sinagoga. Priscilla e Aquila lo ascoltarono, poi lo presero con sé e gli esposero con maggiore accuratezza la via di Dio.

Poiché egli desiderava passare in Acàia, i fratelli lo incoraggiarono e scrissero ai discepoli di fargli buona accoglienza. Giunto là, fu molto utile a quelli che, per opera della grazia, erano divenuti credenti. Confutava infatti vigorosamente i Giudei, dimostrando pubblicamente attraverso le Scritture che Gesù è il Cristo.

Parola di Dio.

Salmo Responsoriale – Dal Sal 46 (47)

R. Dio è re di tutta la terra.

Popoli tutti, battete le mani!

Acclamate Dio con grida di gioia,

perché terribile è il Signore, l’Altissimo,

grande re su tutta la terra. R.

Perché Dio è re di tutta la terra,

cantate inni con arte.

Dio regna sulle genti,

Dio siede sul suo trono santo. R.

I capi dei popoli si sono raccolti

come il popolo del Dio di Abramo.

Sì, a Dio appartengono i poteri della terra;

egli è eccelso. R.

Il Vangelo di oggi Sabato 15 Maggio 2021

Il Padre vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto.

Dal Vangelo secondo Giovanni

Gv 16,23b-28

In quel tempo, disse Gesù ai suoi discepoli:

«In verità, in verità io vi dico: se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà.

Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena.

Queste cose ve le ho dette in modo velato, ma viene l’ora in cui non vi parlerò più in modo velato e apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome e non vi dico che pregherò il Padre per voi: il Padre stesso infatti vi ama, perché voi avete amato me e avete creduto che io sono uscito da Dio.

Sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo; ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre».

Parola del Signore.

La nostra gioia sarà piena | Il commento al Vangelo di oggi Sabato 15 Maggio 2021

Gesù ci chiede di domandare al Padre in preghiera, nel suo nome, nel nome di Gesù. Ci dice anche che in questo modo otterremo: questo perché, chi ha conosciuto il nome di Gesù, sa che lui ama ed opera con potenza. Solo sapendo chi è Gesù si è degni di nominarlo davanti a Dio, il quale, per il nome del Figlio, otterrà tutto a coloro che glielo chiedono. Inoltre Gesù annuncia la venuta dello Spirito Santo, che parlerà apertamente del Padre. Un Padre che ci ama, dice Gesù, a maggior ragione perché noi abbiamo amato Lui e creduto che è il Figlio di Dio.

La nostra gioia sarà piena, ci dice Gesù, quando chiederemo al Padre nel suo nome, quindi anche per i suoi meriti: per quei meriti Dio Padre non potrà negarci nulla.

Chiedere nel nome di Gesù significa infatti aver compreso la sua grandezza, davanti alla quale Dio non potrà negare la sua azione. Davanti al nome di Gesù, infatti, tutta la creazione è sottomessa: Gesù, uomo e Dio allo stesso tempo, si è lasciato crocifiggere per amore nostro. Dinnanzi a questo sacrificio di salvezza tutto è in silenzio, niente può eguagliarlo.