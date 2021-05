Crisanti a Meteoweek: “Il coprifuoco? E’ servito a far circolare meno il Covid” [VIDEO]

Gli effetti positivi della vaccinazioni sono visibili nei numeri: lo conferma il professor Crisanti, professore ordinario di Microbiologia all’Universita di Padova, che ribadisce l’utilità del coprifuoco.

Ragiona e parla di numeri nell’intervista rilasciata intervista a Meteoweek il professor Andrea Crisanti, microbiologo e professore ordinario di Microbiologia all’Universita di Padova. “Ce l’abbiamo fatta: 500.000 al giorno, anche se uno deve pensare magari qualche giorno ne siano state fatte di meno, significa circa 3 milioni a settimana e dunque 12 milioni al mese“ spiega Crisanti: “Questo sicuramente ci consente di arrivare praticamente a fine luglio con una percentuale abbastanza elevata di popolazione adulta vaccinata. Si comincia già a vedere l’impatto sulla letalità, la diminuzione del numero dei morti e dei decessi giornalieri sono da attribuire in gran parte alla vaccinazione”.

Ovviamente, come sperano tutti, le notizie positive sul fronte vaccinale hanno ripercussioni sul sistema delle riaperture e sul progressivo ritorno alla normalità. Già, la normalità: chimera inseguita sin dalla tragica comparsa del Covid nelle nostre vite e nei primi provvedimenti restrittivi, ormai un anno fa. Quando tornerà la normalità dunque? : “Se per normalità si intende il nostro modo di vivere prima del febbraio del 2020, la guadagneremo un po’ alla volta. Non credo che sarà un cambiamento improvviso da un momento all’altro, ancora non sappiamo quanto durano le vaccinazioni , ci dobbiamo proteggere dai contagiri di rientro, rimane l’incognita delle varianti…”.

Sicuramente il vaccino ci consente di vivere con minor preoccupazione e ansia per il quotidiano (a questo proposito il Professore cita come esempi i casi di Israele e del Regno Unito dove una campagna vaccinale massiva ha consentito di abbattere i decessi), ma l’unicità della situazione pandemica obbliga a una prudenza nelle previsioni che finirebbero altrimenti per generare false speranze. Un tema che sta tenendo banco in questi giorni è il coprifuoco, tra le indicazioni del Governo verso uno spostamento progressivo (prima le 23, poi mezzanotte ed infine l’abolizione) e chi, anche all’interno della compagine governativa, vorrebbe abolirlo sin da subito. Al di là della polemica politica, cosa dice la scienza circa l’utilità di una misura come quella del coprifuoco?

