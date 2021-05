Ferisce l’orecchio della convivente con la punta di un trapano: lei si salva scappando dai vicini. Ecco cos’è successo

Un uomo ha ferito all’orecchio sinistro la compagna con cui conviveva con la punta di un trapano di 60 cm. È successo a Roma, nella periferia Est. Tutto ha avuto inizio alle 7 del mattino, quando una coppia ha visto arrivare da loro la vicina, che fuggiva dal compagno violento. «Aiuto, chiamate i carabinieri!», grida disperatamente la donna di 35 anni, che aveva una forte ferita all’orecchio. I vicini hanno contattato i carabinieri che, in poco tempo, si sono recati nella casa della donna e del compagno, un uomo di 47 anni.

I militari hanno trovato l’uomo con la punta del trapano in mano, punta che aveva usato per colpire la compagna dopo una lite. La 35enne, portata al Policlinico Casilino, ha riportato una ferita lacero-contusa all’orecchio e una frattura scomposta delle ossa nasali. Inoltre, contusioni multiple su braccia, gamba sinistra e trauma facciale.

La donna ha raccontato ai carabinieri di subire da tempo violenza da parte del compagno, continui litigi e aggressioni per motivi futili. Il 47enne è ora in carcere con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.