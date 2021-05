Ikea, ritirati piatti e ciotole: «Possono causare ustioni». Ecco quali sono le serie ritirate dal commercio

Il colosso svedese Ikea ha dovuto ritirare dal mercato piatti, ciotole e tazze Heroisk e Talrika poiché c’era pericolo di rottura e ustioni. Ikea ha invitato i propri clienti a non usare i suddetti oggetti delle due serie se già acquistati, riportandoli al negozio Ikea più vicino per essere rimborsati.

«La sicurezza», scrive l’amministrazione del colosso, «è da sempre una priorità per Ikea. Tutti i nostri prodotti vengono testati e approvati in conformità ai più severi standard e alle leggi vigenti. Ciò nonostante, ci sono stati segnalati dei casi di rottura dei prodotti». Ergo, per precauzione, l’azienda sta ritirando dal commercio piatti, ciotole e tazze delle serie Heroisk e Talrika. «Questi articoli potrebbero rompersi e provocare scottature se contengono cibi e bevande caldi. I clienti possono riportare gli articoli in un qualsiasi negozio Ikea, dove riceveranno il rimborso. Non è richiesto lo scontrino fiscale».

Leggi anche:—>Crisanti a Meteoweek: “Il coprifuoco? È servito a far circolare meno il Covid” [VIDEO]

Ikea in passato aveva già ritirato dei prodotti dal mercato in quanto difettosi o rischiosi per la sicurezza. Nel 2020, un milione di cassettiere Kullen furono ritirate per via del «rischio di ribaltamento e intrappolamento per i bambini».