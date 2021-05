Lite furibonda tra vicini, 85enne colpisce ripetutamente con un tubo di metallo una 71enne

I carabinieri della compagnia di Carini hanno arrestato Orazio Bruno, 85 anni, di Isola delle Femmine che ha colpito con un tubo di metallo la vicina di casa una donna di 71 anni.

L’aggressione è avvenuta nel pieno centro del paese, in via Cutino. Le liti tra i due andavano avanti da diverso tempo, contrasti che avevano portato la vittima, a presentare tramite il proprio avvocato, diverse denunce in Comune. Il caso era anche approdato nei mesi scorsi ai servizi assistenziali comunali. Dopo alcuni incontri sembrava che la situazione fosse rientrata.

L’aggressione

La scorsa settimana l’aggressione nel corso dell’ennesima lite provocata da alcuni lavori edili realizzati dall’anziano nella propria abitazione. Bruno avrebbe preso un tubo metallico e avrebbe colpito diverse volte alla testa la donna.

La vittima è stata ricoverata ospedale Villa Sofia. Dopo alcuni giorni di ricovero la donna è stata dimessa e si trova a casa. I carabinieri dopo le indagini hanno eseguito un ordine di custodia cautelare in carcere disposto dal giudice. L’accusa è di tentativo di omicidio.