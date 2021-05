Denise, a “Storie Italiane” il giallo dell’intercettazione:«Vai a prendere Denise e portala fuori». Ecco cos’è successo

A “Storie Italiane” si è torna sul caso Denise Pipitone parlando di un’intercettazione ambientale presente nel fascicolo. «Vai a prendere Denise», si sente nella suddetta intercettazione. Dopo 17 anni dalla scomparsa della piccola, con la riapertura delle indagini vi sono state nuove segnalazioni e una lettera anonima.

L’ex pm Maria Angioni, che in passato aveva indagato sulla scomparsa della piccola, aveva accennato al coinvolgimento di due gruppi di persone che ha poi definito “sentinelle” e della presenza sulla scena del crimine di individui della famiglia allargata. In questa vicenda sarebbe coinvolto certo Peppe, mentre l’intercettazione sarebbe stata catturata accanto al motorino di Jessica Pulizzi, sorellastra di Denise. «Vai a prendere Denise», si sente nell’audio. «Dove la devo portare?», risponde l’altra persona. Infine la prima voce ribatte: «Fuori».

«Una di queste voci corrispondeva al 60% a un altro familiare», dice l’ex pm Maria Angioni. La donna, in diretta, racconta che in seguito a un accertamento risultò vi fossero altre Denise e non era certo che queste parole si riferissero alla bimba. «Atteniamoci ai fatti», ha chiosato l’ex procuratore.