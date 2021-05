Pescherecci Mazara, sindacati Sicilia lanciano petizione per chiedere intervento del Governo su sicurezza

Pescherecci Mazara, sindacati Sicilia lanciano petizione per chiedere un intervento del Governo su sicurezza

Flai Cgil, Fai Cisl e Uila pesca Sicilia hanno lanciato una petizione per chiedere che il governo intervenga per garantire la sicurezza dei pescatori nel canale di Sicilia, in modo che possano proseguire con le loro attività di pesca. La raccolta di firme è su http://chng.it/2ncJsMHm.

«Troppo spesso i pescatori di Mazara del Vallo sono stati vittime di attacchi da parte dei militari libici», spiega Tonino Russo, segretario generale Flai Sicilia. «Chiediamo all’esecutivo di affrontare il problema, di chiarirne le ragioni e, soprattutto, di mettere in atto tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza dei pescatori e il loro diritto a continuare a svolgere un’attività lavorativa fondamentale per loro, per le loro famiglie e per l’economia della Sicilia».