Saranno censite tutte le Rsa: siglato Protocollo d’intesa con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

È stato siglato un Protocollo d’intesa, della durata di tre anni, con il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per la ricognizione di tutte le residenze socio-assistenziali.

La proposta è il frutto del lavoro della “Commissione per l’assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana” con la Direzione generale della programmazione del Ministero della Salute.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha dichiarato: “L’attenzione per gli anziani deve essere oggi più che mai una priorità per le istituzioni e per tutta la nostra comunità”. L’Arma “effettuerà il censimento e svolgerà verifiche su situazioni meritevoli di approfondimento”.