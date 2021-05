Previsioni Meteo OGGI mercoledì 19 | cieli prevalentemente sereni

Nella giornata di oggi mercoledì le previsioni meteo del 19 maggio. Al nord cieli prevalentemente nuvolosi con possibilità di rovesci al mattino. Al centro cieli sereni con presenza di nuvole nel corso della giornata. Al sud cieli per gran parte sereni. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 19 maggio

Nord:

Ancora molte nubi al primo mattino su Triveneto e Romagna, con rovesci o temporali localmente intensi, ma in graduale attenuazione; cielo sereno o poco nuvoloso sul resto del settentrione, con sviluppo di nubi convettive nelle ore centrali della giornata, accompagnate da brevi rovesci o temporali, in successivo assorbimento.

Centro e Sardegna:

Cielo sereno o poco nuvoloso con addensamenti prevalentemente cumuliformi a metà giornata accompagnati da deboli rovesci o temporali in attenuazione serale.

Sud e Sicilia:

Cielo poco nuvoloso o al più velato, con nubi più compatte sulle aree interne di Campania, Basilicata, Molise e Puglia settentrionale, con associati locali deboli fenomeni, in successivo assorbimento serale.

Temperature:

Minime stazionarie o in lieve aumento sulle regioni centrali ed in pianura padana, stazionarie o in lieve diminuzione altrove; massime in diminuzione sulle regioni adriatiche centromeridionali, su quelle ioniche nonché sulla Sardegna meridionale; in aumento lungo le coste ioniche di Sicilia, Calabria e Basilicata, nonché su Liguria e Toscana; stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Moderati di maestrale sulle regioni ioniche e sulla Sardegna meridionale, con locali rinforzi lungo le aree appenniniche; deboli settentrionali sul resto del paese.

Mari:

Mossi il mar ligure, il canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia; da mossi a molto mossi i restanti mari.