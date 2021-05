Previsioni Meteo OGGI giovedì 20 | coperto al nord

Nella giornata di oggi giovedì le previsioni meteo del 20 maggio. Al nord cieli coperti con aumento di addensamenti in giornata. Al centro cieli prevalentemente sereni con scarsità di nubi sparse. Al sud bel tempo e cieli sereni. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di giovedì 20 maggio

Nord:

Addensamenti cumuliformi ad evoluzione sulle aree alpine e prealpine di Lombardia orientale, Triveneto ed appennino Emiliano romagnolo con deboli rovesci, in deciso miglioramento serale. Altrove iniziale cielo sereno e poi velato dal pomeriggio, a parte ulteriori nubi estese ma poco significative che interesseranno al mattino le regioni orientali e la Romagna e, nella sera, la catena alpina

Centro e Sardegna:

Sulla Sardegna cielo poco nuvoloso o velato. Sulle altre regioni annuvolamenti consistenti che dalle aree appenniniche si estenderanno velocemente in mattinata alle restanti zone peninsulari con associati locali deboli piogge o rovesci sparsi; dal tardo pomeriggio seguirà una attenuazione di copertura e fenomeni con cielo stellato dalla sera, salvo innocue velature attese sull’alta Toscana.

Sud e Sicilia:

Molte nubi su Molise occidentale, regioni tirreniche peninsulari e Sicilia nordorientale con deboli rovesci e qualche occasionale temporale, in assorbimento dalle prime ore serali con ampie; farà eccezione l’area meridionale calabrese e la porzione orientale della Sicilia tirrenica, dove copertura e fenomeni si attarderanno fino alle ore notturne. Sul restante meridione ampio soleggiamento, interrotto nelle ore centrali della giornata da estesi passaggi di nubi medio-alte ma poco significative.

Temperature:

Minime in flessione su Sardegna, toscana occidentale, bassa Romagna, regioni centromeridionali adriatiche, rilievi Campani, Basilicata e Calabria; in rialzo sulle coste venete e friulane; pressoché stazionarie altrove; massime in sensibile diminuzione su Emilia-romagna, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria ioniche e Sicilia, meno marcato su bassa Sardegna, Toscana e Lazio ; senza variazioni di rilievo sul resto del paese.

Venti:

Deboli variabili al nord; deboli o localmente moderati dai quadranti settentrionali al centro-sud con ulteriori rinforzi su Sardegna, Sicilia meridionale e rilievi calabresi.

Mari:

Da molto mosso ad agitato al mattino il mar di Sardegna; molto mossi canale di Sardegna e stretto di Sicilia; da mossi a molto mossi tirreno ed adriatico centromeridionali nonché l’alto ionio; mossi il mar Ligure ed il restante ionio; poco mossi i rimanenti bacini.