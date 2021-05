Previsioni Meteo OGGI venerdì 21 | addensamenti in aumento

Nella giornata di oggi venerdì le previsioni meteo del 21 maggio. Al nord cieli nuvolosi con piogge sparse. Al centro cieli coperti con intensificazione delle nubi nel corso della giornata. Al sud bel tempo e cieli sereni. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di venerdì 21 maggio

Nord

Iniziale copertura nuvolosa medio alta sulle aree alpine e prealpine ma senza fenomeni associati e cielo per lo più velato sul restante settentrione ma con nubi in parziale ispessimento sul triveneto dalla tarda mattinata. Dal pomeriggio atteso un moderato aumento della nuvolosità con qualche rovescio sulle aree confinali centro occidentali.

Centro e Sardegna:

Cielo sereno con transito di temporanea nuvolosità alta ed innocua, un po’ più significativa dalla serata su alta Toscana e Marche ma comunque in un contesto asciutto.

Sud e Sicilia:

Condizioni di tempo stabile con cielo in prevalenza sereno.

Temperature:

Minime in calo sulla Sicilia e Calabria meridionale; in aumento su nord ovest ed aree appenniniche settentrionali; senza variazioni altrove. Massime in aumento al centro sud, Romagna e Trentino-alto adige; stazionarie sul resto del paese.

Venti:

Moderati nord occidentali su Puglia in attenuazione; in prevalenza deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da mosso a molto mosso ionio; da poco mossi a mossi gli altri mari.