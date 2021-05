Usa-Russia, oggi incontro tra Blinken e Lavrov: i temi da discutere

Antony Blinken, segretario di Stato degli Usa, incontrerà quest’oggi il ministro degli Esteri della Russia, Sergei Lavrov. La riunione a margine del vertice ministeriale del Consiglio Artico in Islanda ed è la prima tra i capi delle diplomazie di Washington e Mosca. I temi riguardano le reciproche relazioni e l’agenda internazionale.

Il primo incontro faccia a faccia tra Antony Blinken, segretario di Stato degli Usa, e Sergei Lavrov, ministro degli Esteri della Russia, è in programma quest’oggi. I due capi delle diplomazie si riuniranno a margine del vertice ministeriale del Consiglio Artico in Islanda. Ad annunciarlo è stato il portavoce del dipartimento di Stato americano, Ned Price. “L’incontro bilaterale avrà luogo dopo l’evento conclusivo finale del Consiglio Artico e sarà un’opportunità per verificare se possiamo raggiungere con Mosca un rapporto più stabile e prevedibile“, ha spiegato”.

I temi chiave dell’incontro, dunque, saranno le reciproche relazioni tra Usa e Russia. Inoltre, verranno trattati ulteriori argomenti relativi alla fitta agenda internazionale. Al vaglio ci sarà anche la possibilità di organizzare un incontro tra Joe Biden e Vladimir Putin. Qualche giorno fa la proposta era arrivata dal presidente americano, ma una data non è stata ancora definita. Stando ad alcune indiscrezioni il vertice si potrebbe tenere in Svizzera, probabilmente a Ginevra, il prossimo 15 giugno. Un appuntamento che rispetterebbe il tour europeo del numero uno degli Stati Uniti e che risulterebbe conveniente anche per il presidente russo. “Non abbiamo più illusioni sulle relazioni con gli statunitensi e naturalmente non si può parlare ora di un reset 2.0“. Lo ha, tuttavia, sottolineato il vice ministro degli esteri russo Sergey Ryabkov.