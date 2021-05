Anziano ucciso dal covid, sciacalli gli rubano la collanina con la croce d’oro

Non è purtroppo il primo caso di furto in ospedale. Gli sciacalli non si fermano nemmeno durante un periodo drammatico come questo della pandemia. In questi ultimi mesi sono spariti dagli ospedali cellulari, fedi nuziali e ora è il turno di una collanina d’oro, simbolo della fede di quest’uomo. Un signore di 88 anni, deceduto per covid all’ospedale di Mestre.

Era in isolamento a causa del covid ed è morto senza il conforto da parte dei suoi familiari. Portava sempre al collo una collanina d’oro con una croce che gli è stata sottratta, insieme ad altri suoi effetti personali.

I figli dell’uomo hanno sporto denuncia ai carabinieri, chiedendo che l’ospedale di Mestre si doti di un protocollo per garantire un minimo di tutela nei confronti dei beni delle persone malate che non possono in nessun modo gestirli.