Il sindaco di Casterpusterlengo su migranti:«Non sono nostra emergenza, abbiamo ancora Covid da gestire». Se dovessero giungere richieste, «daremo nostra assoluta indisponibilità»

Intervistato da Adnkronos il sindaco di Castelpusterlengo (Lodi), Elia Delmiglio, comune tra i più colpiti dal Covid assieme alla vicina Codogno, parla dell’emergenza migranti e dice:«qualora ci arrivassero delle richieste, noi manifesteremo la nostra assoluta indisponibilità, perché le risorse umane ed economiche in questo momento riteniamo prioritario destinarle alle famiglie, alle imprese in ginocchio, ai ristoratori in difficoltà, non sicuramente a un’emergenza migranti che poteva e deve essere gestita diversamente».

«Abbiamo ancora il Covid da gestire, dobbiamo monitorare e proseguire l’organizzazione della campagna vaccinale che deve galoppare come sta andando adesso, figuriamoci se ci dobbiamo occupare di migranti che oggi per noi non sono la priorità», ha proseguito il sindaco che si riferisce alla proposta del Ministro degli Interni Lamorgese di distribuire i migranti che arrivano in Italia nel Nord Italia.

A Delmiglio fa eco Francesco Passerini, sindaco di Codogno (Lodi):«Quanto dichiarato dal Ministro Lamorgese è riprendere una logica che pensavamo abbandonata, oggi le priorità sono tantissime, è impensabile scaricare sui territori una emergenza migratoria che non è stata gestita. L’Europa è sorda su questa problematica ma non è pensabile che l’Italia si faccia carico di una emergenza molto più estesa e generale. Il governo si imponga su questa linea, anche qui in provincia di Lodi abbiamo già vissuto situazioni critiche con i pullman che arrivavano dalla notte al giorno».

Passerini prosegue e chiosa: «Non ci sono ulteriori spazi, significherebbe aggiungere problemi su problemi. Il Covid non è sparito. C’è l’onda lunga di situazioni difficili economiche. Oggi registriamo qui 4 positivi, siamo vicino allo zero, concentriamoci su questo».