M.O., Unicef:«A Gaza 1 milione di bimbi soffre a causa del conflitto»

Un milione di bambini a Gaza sta pagando le conseguenze di una guerra violenta e non hanno un posto sicuro in cui rifugiarsi

Un milione di bambini a Gaza sta pagando le conseguenze di una guerra violenta, senza un posto sicuro in cui rifugiarsi. Lo comunica l’Unicef. A Gaza sono morti uccisi circa 60 bambini e altri 444 sono rimasti feriti in neanche 10 giorni, mentre 30.000 bambini sono sfollati. La stima è che circa 250.000 bambini necessitino di servizi sia di protezione sia di salute mentale. Danni ad almeno 4 strutture sanitarie e 40 scuole. Circa 48 scuole sono utilizzate come rifugi d’emergenza per le famiglie.

I sistemi idrici e igienico-sanitari sono ancor più compromessi, così come infrastrutture essenziali, quali pozzi e serbatoi di acqua di falda, impianti di desalinizzazione ecc. La stima è che 325.000 persone necessitino di servizi idrici e igienico-sanitari di emergenza, senza cui potrebbero contrarre malattie infettive anche letali. La capacità di energia elettrica a Gaza è diminuita del 60%.

«L’Unicef chiede l’immediata cessazione delle ostilità per ragioni umanitarie, per permettere l’ingresso del personale e degli aiuti essenziali, tra cui carburante, articoli medici, kit di primo soccorso e vaccini contro il Covid-19. Chiediamo inoltre che si stabiliscano corridoi umanitari in modo da poter portare questi aiuti in sicurezza, in modo che si ricongiungano le famiglie e possano accedere a servizi essenziali e in modo che i malati e i feriti possano essere evacuati».

Save the children ha comunicato che a Gaza 50 scuole hanno subìto danni a causa degli attacchi aerei israeliani, e 41.897 bambini hanno subìto conseguenze. «Attaccare scuole o ospedali è una grave violazione contro i bambini», spiega l’organizzazione. Intanto le scuole restano chiuse sia a Gaza che nel sud di Israele, con centinaia di migliaia di bambini senza istruzione.

Il presidente Usa Joe Biden ha chiesto a Benyamin Netanyahu «una significativa de-escalation» immediata affinché si abbia una tregua a Gaza.