Covid, in India registrati oltre 276mila nuovi contagi e 3.874 morti in 24 ore. Lo riporta il Times of India

Dopo il triste record di morti causati dal Covid in India soltanto ieri, il Paese registra un nuovo record di contagi in 24 ore: 276.110 e altri 3.874 decessi. Lo comunica il Times of India spiegando come il dato di oggi sulle morti sia il più basso dal 15 maggio.

In India da inizio emergenza ci sono stati 25.772.440 contagi e 287.122 decessi. Il Paese ha una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone.

I guariti dal Covid sono 22.355.440. Ieri in India, si erano registrati 4.529 morti in sole 24 ore, un brutto record a livello mondiale.