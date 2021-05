Catturato dopo 39 anni, l’uomo aveva ucciso 200 persone a martellate

José Ortiz Morales, 59 anni, è stato arrestato lo scorso 7 maggio dalle autorità statunitensi per l’eccidio di civili del 6 dicembre 1982.

Sono passati quasi 40 anni, ma alla fine è stato consegnato alla giustizia. Si tratta di José Ortiz Morales, ex membro dei Kaibiles – l’unità speciale dell’esercito guatemalteco – ricercato per aver partecipato a un eccidio di civili il 6 dicembre 1982. Il massacro era avvenuto a Dos Erres, un piccolo villaggio nel comune di La Libertad, nel dipartimento settentrionale del Petén del Guatemala. Oggi l’uomo ha 59 anni, ed è stato rintracciato e consegnato alla polizia del Guatemala dalle autorità statunitensi lo scorso 7 maggio.

Il motivo del massacro

L’eccidio di civili da parte di un gruppo di commilitoni aveva provocato nel piccolo villaggio la morte di circa 200 persone. Tra queste, 67 erano minori. Altri bambini, inoltre, erano stati risparmiati per poi essere adottati dai killer. Era il 6 dicembre 1982, e in Guatemala l’esercito era in lotta aperta contro i ribelli. Qualche giorno prima del massacro i rivoltosi avevano organizzato un’imboscata in cui erano morti circa 20 soldati. Così le autorità, ferite nell’orgoglio, si mettono alla ricerca dei responsabili.

L’arrivo a Dos Erres

L’operazione di ricerca porta i militari fino a Dos Erres. Vengono perquisite le case, ma non trovano nulla. Ma il fallimento dell’indagine non gli impedisce di iniziare una rappresaglia. D’altronde, hanno l’ordine di uccidere. Così gli abitanti del villaggio vengono rastrellati, le donne violentate. Più di 200 civili vengono ammazzati a martellate, i cadaveri buttati in un pozzo.

La ricerca dei killer

Negli anni il Guatemala ha continuato a cercare i militari responsabili dell’eccidio. Il primo viene rintracciato in Florida nel 2010. Altri sei tra gli Stati Uniti e il Canada. Forse pensavano di essere al sicuro in America del Nord. Anche perché durante gli anni del conflitto Washington aveva sostenuto i militari guatemaltechi. Tuttavia la legge, neanche dopo 40 anni, dimentica. Oltre a Josè Ortiz Morales, sono stati catturati Pedro Pimentel Rios, Santos Alonzo, Gilberto Jordan e Jorge Sosa Orantes.