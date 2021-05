Tajani:«Meloni premier? Mi pare molto presto per parlarne». E di Silvio Berlusconi dice:«Il mio sogno resta quello di vederlo al Quirinale»

Intervistato da Radio Capital, Antonio Tajani, coordinatore nazionale Forza Italia, ha detto:«Giorgia Meloni presidente del Consiglio? Mi pare molto presto per parlarne, non si sa neanche quando si andrà a votare. Pensiamo ora a raccogliere il maggior numero di consensi possibili come centrodestra».

Leggi anche:—>Bimbo di 2 anni annegato, indagati i genitori del piccolo

E su Silvio Berlusconi:«Ha avuto un problema di salute, dopo il Covid e il vaccino. Ma spero che ritorni al più presto protagonista della vita politica. Ora deve restare a riposo. Il mio sogno nel cassetto resta quello di vederlo al Quirinale».