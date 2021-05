“Berlusconi è malato, va processato separatamente”

Il tribunale di Milano vuole che Berlusconi venga giudicato separatamente nel Ruby ter per portare a termine il processo

Continua a destare preoccupazione la salute di Silvio Berlusconi, ricoverato nelle scorse settimane al San Raffaele per gli strascichi del Covid contratto lo scorso anno, nonostante le dichiarazioni rassicuranti del suo medico personale Alberto Zangrillo. Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ai giudici del Tribunale di Milano, titolari del processo Ruby ter che vede sotto accusa l’ex premier e altre 28 persone che parteciparono ai festini del “bunga bunga” di Arcore, ritiene l’ex-premier “seriamente malato“, ragion per cui la sua posizione processuale va separata da quella degli altri imputati per non rallentare il cammino dell’ormai “processo infinito che dura da tantissimo tempo“.

La richiesta della rappresentante della pubblica accusa è arrivata dopo che l’istanza di rinvio per legittimo impedimento presentata dall’avvocato Federico Cecconi alla luce delle condizioni di salute di Berlusconi che, dicono i suoi medici, “ha bisogno di osservare un periodo di riposo assoluto“. Dello stesso avviso la procura di Milano. “Noi crediamo che Berlusconi sia seriamente malato, da parte nostra non c’è il minimo dubbio che la situazione di Berlusconi sia di particolare gravità“, ha osservato in aula Siciliano.

“Ma come procura – continua la magistrato – dobbiamo tenere in considerazione la situazione degli altri imputati alle prese con un processo infinito“. Da qui la richiesta dei pm di stralciare temporaneamente la posizione di Berlusconi per scongiurare il rischio di un rinvio eccessivamente lungo. La difesa Berlusconi si è associata all’istanza della procura, gli altri avvocati si sono invece opposti.

I dubbi sul fatto che Berlusconi stia furbescamente evitando di presentarsi in aula però rimangono. Tanto che il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, lo vuole Capo dello Stato. “Ha avuto un problema di salute, dopo il Covid e il vaccino. Spero che ritorni al più presto protagonista della vita politica. Ora deve restare a riposo. Il mio sogno nel cassetto resta quello di vederlo al Quirinale“.