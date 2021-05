Banchi vuoti, a scuola persi migliaia di alunni ogni anno

Calo demografico e crisi economica sono i fattori che stanno svuotando le classi italiane. Un caso drammatico che aumenta ogni anno e colpisce soprattutto le regioni del Sud. I dati per regione.

Nell’anno scolastico 2020/2021 sono previsti 101.000 alunni in meno nella scuola italiana. Un allarme lanciato dal Ministero dell’Istruzione dove il disastro sarà concentrato nel primo ciclo, con un’importante diminuzione nella scuola dell’infanzia e nella primaria.

La Regione che registra la diminuzione più consistente è la Campania che passa dagli 849.848 alunni del 2020-2021 a 831.951, perdendo 17.897 alunni. Segue la Sicilia, che perde quasi 14mila studenti, passando da 702.765 a 688.812. Terza la Puglia, con oltre 12mila in meno, che passa da 562.214 alunni a 550.179. Poco significativo il calo in Friuli Venezia Giulia (da 4.284 alunni a 4.234). In Lombardia si passa da1.173.992 a 1.164.969di alunni, con un perdita di 9.023 studenti. Nel Lazio da 722.717 a716.890 con -5.827. L’Emilia-Romagna perde circa 2.534 ragazzi, il Piemonte 5.912. Saranno 3.168 gli alunni in meno in Toscana, 6.817 in Veneto. La Liguria passa da 170.089 a 168.718, con un calo di 1.371 alunni. La Calabria registra una diminuzione di 5.156 studenti, la Sardegna di 4.205. Stessa tendenza nelle Regioni del Centro Italia: -1.425 in Umbria, -1.676 in Abruzzo, -2.145 in Basilicata, -2.799 nelle Marche, -743 in Molise.

Un trend in discesa ormai da diversi anni. Già nell’anno scolastico 2019/2020 stando ai dati pubblicati dal Ministero, si erano persi 43.000 iscritti pari a 23.000 alunni alle elementari e 20.00 alle medie e superiori. In pratica come se fossero sparite 2.000 classi. La prima colpa è da additare sicuramente al calo demografico che registra culle vuole e nel domani si traduce in banchi vuoti, ma non va sottovalutata anche la crisi economica che stanno vivendo moltissime famiglie e che si riflette in maniera tangibile sul sistema scolastico.