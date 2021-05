Niente ticket visite per chi ha avuto il Covid. Nel nuovo decreto sostegni è prevista l’esenzione del ticket per chi ha contratto la malattia.

Il decreto Sostegni bis prevede l’esenzione del ticket per i controlli degli ex pazienti Covid. L’articolo 27 del Decreto Sostegni – Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex Covid – prevede controlli specialistici gratuiti. I controlli possono essere effettuati a livello ambulatoriale o nei vari livelli essenziali di assistenza. Tutto ciò senza nessuna spesa da parte dell’assistito. Questa esenzione del ticket per i controlli post Covid durerà per un periodo di due anni. Il periodo decorre dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il decreto Sostegni bis prevede anche un monitoraggio sugli esiti della malattia sulla popolazione italiana. Molte persone, la maggior parte dei pazienti che si è ammalata di Covid, ha subito gli effetti del long Covid, ovvero i postumi della malattia. Una scia di sintomi e malessere che molti si sono trascinati dietro per molti mesi. Per questo motivo, l’esenzione dal ticket e il monitoraggio servono alla scienza per capire i motivi di questi strascichi di questa terribile infezione.

L’esenzione però interesserà solo i pazienti che hanno contratto il virus in forma grave. Ovvero, chi ha avuto un ricovero in ospedale. Per questa norma il governo ha stanziato 50 milioni di euro previsti dal Decreto Sostegni bis. Tra gli esami che saranno a costo zero vi sono quelli del sangue e delle urine, elettrocardiogramma, spirometria, tac toracico e altre visite specialistiche per cui non sarà prevista nessuna spesa per il paziente. Un’ulteriore assistenza sarà data a coloro che sono stati ricoverati in terapia intensiva che riceveranno anche un controllo psicologico.