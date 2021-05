La maggioranza larga del governo Draghi fa crescere il consenso

L’attuale esecutivo è composto da tutti i partiti, fatta eccezione per il gruppo politico di Giorgia Meloni, Fratelli d’Italia.

Risale il consenso nei confronti di Mario Draghi, presidente del Consiglio, e il suo governo, dopo alcune settimane di leggeri cali. Lo attesta il sondaggio Supermedia di YouTrend, diffusa dall’agenzia di stampa AGI. E stando ai numeri rilevati, nel suo insieme la maggioranza cresce dello 0,5 per cento.

I consensi della maggioranza

Al momento, infatti, il gradimento nei confronti dell’esecutivo sarebbe al 74,9 per cento. All’interno di questo dato, è possibile osservare che la coalizione giallorossa – composta da Partito democratico, Movimento 5 stelle e Movimento Democratico e Progressista – arriverebbe al 37,9 per cento, segnando una crescita dello 0,7 per cento nei suoi consensi.

L’alleanza di centrodestra – composta da Lega, Forza Italia e Toti – invece perderebbe lo 0,3 per cento. Calerebbe quindi al 29,9 per cento. Resterebbe uguale, infine, il gradimento nei confronti dei partiti che rappresentano il centro liberale. Si attesterebbero il 7 per cento.

I consensi dell’opposizione

Tra i numeri della maggioranza sale il centrosinistra e scende il centrodestra. Tra quelli dell’opposizione, al contrario, l’opposizione di destra – che è rappresentata da Fratelli d’Italia – crescerebbe dello 0,3 per cento, arrivando al 18,7 per cento. Mentre l’opposizione di sinistra calerebbe dello 0,2 per cento, scendendo al 2,2 per cento.

Oltretutto sul fronte dei partiti – a dispetto della crescita del partito di Giorgia Meloni negli ultimi mesi – non si sarebbe verificato il sorpasso di Fratelli d’Italia sui dem, rilevato da altri istituti di sondaggi. Il distacco tra Pd e FdI, però, si ridurrebbe sempre di più. Al momento si tratterebbe solo di uno 0,4 per cento.

Si accorcia il divario tra i primi quattro partiti

Sorpasso di FdI sul Pd a parte, secondo i sondaggi di YouTrend per AGI si ridurrebbe sempre di più la distanza tra i primi quattro partiti d’Italia. La Lega perderebbe lo 0,3 per cento, scendendo al 21,5 per cento. Il Partito democratico calerebbe anch’esso dello 0,3 per cento, arrivando al 19,1 per cento. A salire sarebbe invece Fratelli d’Italia, dello 0,3 per cento, raggiungendo così il 18,7 per cento.

La crescita più importante l’avrebbe il Movimento 5 stelle che, con un balzo pari allo 0,8 per cento, aumenterebbe i suoi consensi fino al 17,2 per cento. Forse grazie all’attivismo di Giuseppe Conte, leader in pectore del Movimento, che recentemente si è dato da fare sui giornali e sui social. Conte, d’altronde, resta il leader più amato dagli italiani.