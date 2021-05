Renata Polverini torna in Forza Italia dopo la telefonata di Silvio Berlusconi

Il motivo della sua scelta l’ha spiegato lei stessa, attraverso una nota diffusa. “Torno in Forza Italia, casa mia, in realtà è come se non fossi mai andata via“, ha scritto la deputata. E ha continuato: “Il mio partito, finalmente, ha adesso il ruolo che merita, a sostegno di un governo forte e di unità nazionale, guidato da una personalità di assoluto valore come Mario Draghi, e sta contribuendo attivamente a tirar fuori il Paese dall’emergenza sanitaria ed economica”.

LEGGI ANCHE: Mattarella: inizia la bagarre politica per il suo successore

Infine Polverini ha voluto ricordare la storia che la lega al partito e l’ottimo rapporto con Berlusconi. “In questi mesi non ho mai interrotto i rapporti con la base di Forza Italia, con il gruppo parlamentare, e con la delegazione azzurra al governo”, ha specificato. E anzi, proprio il Cavaliere potrebbe averla convinta definitivamente a tornare: “Le telefonate, non ultima quella di ieri, del presidente Silvio Berlusconi, sempre affettuoso e coinvolgente, mi hanno convinta definitivamente a tornare nell’unico partito al quale sono stata iscritta dopo la mia esperienza nel sindacato e dopo gli anni alla presidenza della Regione Lazio. Continuerò a dare il mio contributo per il rilancio di un movimento che continuo a considerare l’unica area moderata e liberale della quale il Paese ha bisogno“.