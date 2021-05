Incentivi auto: ecco chi ne ha diritto e come funzionano

Di incentivi auto ce ne sono tanti, ma non tutti possono usufruirne. Ecco chi ne ha diritto e come funzionano.

Di incentivi auto a disposizione dei cittadini ce ne soni diversi e l’importo cambia in base a quanto è meno inquinante l’auto che si acquista e se si decide di rottamare quella già in possesso. Alcuni di questi sono già sold out e, al momento, si aspettano delle mosse da parte del Governo. Governo al quale, sino ad ora, sono arrivati 76 milioni. Il Ministro dello Sviluppo, Giancarlo Giorgetti, spiega: «Si tratta di una nuova disponibilità di risorse residue già stanziate per il 2o20 nei decreti Rilancio e Agosto.

Ecobonus

I fondi rimanenti sono quelli dell’Ecobonus riservato all’acquisto di auto nuove che hanno emissioni minori di 60 g di CO2 al km. Quindi solo le auto ibride plug-in e quelle elettriche. Gli incentivi sono suddivisi così:

categoria da 0 a 20 g/km: 6.000 € con rottamazione e 4.000 € senza rottamazione;

categoria da 21 a 60 g/km: a 2.500 € con rottamazione e 1.500 € senza rottamazione.

Tre i requisiti che si devono avere per ottenere lo sconto: la macchina deve avere fino a otto passeggeri, deve essere immatricolato entro il 31 dicembre 2021, il costo non deve superare i 61 mila euro, IVA inclusa. Chi compra l’auto riceverà lo sconto direttamente dal venditore. Quest’ultimo, a sua volta, sarà rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici. Tali imprese riceveranno dal venditore tutti i documenti necessari e saranno rimborsate sotto forma di credito di imposta. Da non dimenticare il rilascio della dichiarazione di conformità all’omologazione dichiarata da parte del costruttore dell’auto.

LEGGI ANCHE: Approvato il decreto Sostegni Bis: dai ristori ai concorsi veloci, ecco cosa contiene

Sconto in base all’ISEE

Un altro sconto è previsto per chi ha un ISEE inferiore a 30 mila euro. Per chi rientra in tale categoria, è previsto uno sconto del 40%. L’agevolazione sarà concessa per l’acquisto e il leasing dell’auto che deve essere nuova ed elettrica. La potenza deve essere inferiore o uguale a 150 kw ed essere immatricolata entro il 31 dicembre 2021.