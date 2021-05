Previsioni Meteo DOMANI sabato 22 | coperto al nord

Nella giornata di domani sabato le previsioni meteo del 22 maggio. Al nord cieli nuvolosi con intensificazioni e rovesci. Al centro cieli coperti con comparsa di nubi nel corso della giornata. Al sud bel tempo e cieli sereni. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di sabato 22 maggio

Nord:

Molto nuvoloso o coperto, con piogge sparse e temporali fino alla serata su Liguria, Friuli-venezia giulia e restanti aree alpine e prealpine e che saranno del tutto occasionali sulle rimanenti aree pianeggianti.

Centro e Sardegna:

Molte nubi con isolate piogge o temporali sulla toscana, in miglioramento serale sul settore sud. poche nubi sparse e prevalente soleggiamento sulle restanti regioni salvo addensamenti fino al tardo pomeriggio su Umbria e Marche.

–

Sud e Sicilia:

Cielo generalmente sereno salvo deboli velature fino metà giornata.

Temperature:

Minime in aumento su Sardegna, Sicilia settentrionale, centro-sud peninsulare, est Emilia-romagna e basso veneto, in calo su nord Lombardia; massime in aumento su Sardegna, nord Sicilia, sud peninsulare e Abruzzo, stazionarie sul resto del centro e su est Liguria ed Emilia-romagna centro-occidentale, in calo sul resto del nord.

Venti:

Moderati meridionali su isole maggiori, centro peninsulare, Liguria ed Emilia romagna con ulteriori rinforzi su ovest Sicilia, Lazio, Toscana ed Umbria e raffiche sull’appennino Ligure ed Emiliano-romagnolo; da deboli a moderati meridionali sul sud peninsulare con raffiche su appennino molisano e campano; mediamente deboli variabili sul resto del nord salvo rinforzi meridionali sulle coste dell’adriatico.

Mari:

Poco mossi con moto ondoso in aumento basso adriatico e tirreno sud-orientale; da mosso a molto mosso lo stretto di Sicilia, da molto mosso a localmente agitato il tirreno centro-occidentale; mossi i restanti mari, localmente molto mossi ionio settentrionale, medio-basso adriatico e mare di Sardegna.