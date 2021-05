Tafferugli a Montecitorio: manifestanti tolgono il casco ad un carabiniere e lo colpiscono alla testa

Ci sono stati dei tafferugli nel corso della manifestazione dei Cobas a Montecitorio. Una cinquantina di manifestanti attendevano di essere ricevuti dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

I disordini si sono scatenati quando i manifestanti hanno saputo che non sarebbero stati più ricevuti. Alcuni sono defluiti in via del Corso dove c’è stata una carica di alleggerimento di polizia e carabinieri. A quel punto un carabiniere è stato strattonato e spinto a terra. Subito dopo alcuni manifestanti gli hanno tolto il casco e lo hanno colpito alla testa. Il militare, che è rimasto ferito, è stato portato in ospedale.

7 persone identificate

LEGGI ANCHE: Ladri uccisi durante rapina a Cuneo: Roggero sparò fuori dalla gioielleria

Sono sette i manifestanti identificati dalle forze dell’ordine in relazione al ferimento del carabiniere. La loro posizione è al momento al vaglio della polizia. Gli investigatori della digos della polizia e del nucleo informativo dei carabinieri analizzeranno le immagini dei tafferugli per ricostruire le singole responsabilità.