Investito e ucciso da un’auto che si dà alla fuga: è caccia al pirata. La vittima è un uomo romeno di 39 anni

Terribile incidente mortale a Roma, dove un uomo romeno di 39 anni è morto ucciso da un’auto che lo ha travolto. La tragedia è avvenuta alle ore 3:54 in via Togliatti, all’altezza di via delle Robinie, 801. Da quanto si apprende da Leggo, l’auto dopo aver travolto l’uomo si è dileguata, omettendo di soccorrerlo.

Sul posto sono giunti i poliziotti della locale di Roma Capitale e il gruppo tuscolano di infortunistica. Sul luogo dell’incidente un bus dell’Atac si è fermato per proteggere il corpo del pedone travolto prima che giungessero i soccorsi, purtroppo rivelatisi inutili.

Le ferite riportate dall’uomo erano troppo gravi e l’uomo è morto mentre lo portavano in ospedale. Ora in tutta Roma è caccia all’auto pirata.