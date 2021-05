15enne accoltellato, arrestati due ragazzi di 18 anni per tentato omicidio

Arrestati due ragazzi di 18 anni per aver accoltellato un 15enne a Gragnano (Napoli). L’accusa è di tentato omicidio aggravato

Arrestati a Gragnano (Napoli) due ragazzi di 18 anni accusati di tentato omicidio aggravato. Entrambi i giovani erano incensurati. L’inchiesta, portata avanti dai carabinieri, ha accertato il coinvolgimento dei due 18enni nell’aggressione a un ragazzo di 15 anni occorso lo scorso 3 maggio a Gragnano, il cui esecutore materiale, minorenne, è già sottoposto a fermo di indiziato di delitto.

Dall’inchiesta, grazie al racconto del 15enne aggredito e accoltellato e altri informati sui fatti nonché dalle telecamere di video sorveglianza, è emerso che nei confronti della vittima c’era stata una vera e propria spedizione punitiva sfociata poi in accoltellamento.

Il giovane infatti, era stato coinvolto in precedenza in una lite con uno dei suoi aggressori. Si è scoperto che gli indagati con altri 4 ragazzi, tutti minorenni, in scooter, avevano cercato la vittima e una volta trovata, sono scesi dai motorini per assalirla con calci, pugni, e usando i caschi. Infine, hanno accoltellato il ragazzo.

Leggi anche:—>Denise, clamoroso a Quarto Grado:«Indagati Anna Corona e Beppe Della Chiave». Si ipotizza sequestro di persona

Gli arrestati sono ora in carcere a Poggioreale.