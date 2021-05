Previsioni Meteo DOMANI domenica 23 | addensamenti in aumento

Nella giornata di domani domenica le previsioni meteo del 23 maggio. Al nord cieli coperti con comparsa rovesci. Al centro cieli coperti con comparsa di nubi nel corso della giornata. Al sud bel tempo e cieli sereni. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di domenica 23 maggio

Nord:

Cielo molto nuvoloso con piogge sparse e temporali su Liguria e Friuli-venezia giulia, più frequenti e diffusi sulle restanti aree alpine e prealpine; i fenomeni invece saranno del tutto occasionali sulle rimanenti aree pianeggianti, con parziali schiarite serali sulla pianura padana.

Centro e Sardegna:

Molte nubi con deboli piogge e rovesci sulla toscana, in miglioramento dal pomeriggio sulla porzione centromeridionale della regione. Scarsa nuvolosità e prevalente soleggiamento sulle restanti regioni, salvo addensamenti fino al tardo pomeriggio su Umbria e Lazio centrosettentrionale.

Sud e Sicilia:

Cielo generalmente sereno, salvo passaggi di innocue velature e qualche annuvolamento più significativo atteso sulla Sicilia meridionale.

Temperature:

Minime in rialzo su Sardegna, Sicilia settentrionale, centro-sud peninsulare, pianura padana e restanti zone venete e friulane; senza variazioni di rilievo sul rimanente territorio; massime in marcato aumento su Sardegna e nord Sicilia, meno deciso al sud peninsulare, Abruzzo, appennino laziale e Marche meridionali; stazionarie sul resto del centro, Valle d’aosta, Liguria, Piemonte sudorientale ed appennino emiliano-romagnolo; a centro-occidentale, in diminuzione sul resto del nord.

Venti:

Da deboli a moderati dai quadranti meridionali su Liguria, Emilia-romagna ed al centro-sud con ulteriori rinforzi sui rilievi appenninici centrosettentrionali e sulle restanti zone di Toscana, Umbria e Lazio centrosettentrionale, nonché sulla Sicilia occidentale; deboli variabili sul resto del nord.

Mari:

Da mossi a molto mossi il tirreno centroccidentale e lo stretto di Sicilia; generalmente mossi il mar ligure, mar adriatico ed alto ionio; da poco mossi a mossi i restanti bacini.