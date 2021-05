Previsioni Meteo OGGI lunedì 24 | nuvole con piogge

Nella giornata di oggi lunedì le previsioni meteo del 24 maggio. Al nord nubi sparsi con rovesci in intensificazione nel corso della giornata. Al centro cieli coperti con comparsa di rovesci leggeri nel corso della giornata. Al sud bel tempo e cieli sereni. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di lunedì 24 maggio

Nord:

Cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci sempre più diffusi, anche abbondanti sulle relative regioni nord adriatiche; attesa una graduale attenuazione pomeridiana dei fenomeni dapprima sul settore occidentale, e poi dalla sera, anche su Lombarda, Trentino-alto adige ed Emilia.

Centro e Sardegna:

Estese velature su Sardegna e Lazio centromeridionali, nonché sull’Abruzzo, anche spesse sulle relative aree tirreniche, ma in un contesto generalmente asciutto; schiarite dalla sera sulle zone peninsulari. Sul resto del centro e dell’isola molte nubi, a tratti compatte con precipitazioni diffuse su Sardegna, marche ed Umbria settentrionali, ma soprattutto sulla Toscana, dove localmente assumeranno anche carattere temporalesco; fenomeni meno consistenti attesi anche sulle altre zone umbre e marchigiane, con coinvolgimento tardo pomeridiano anche del settore settentrionale laziale.

Sud e Sicilia:

Ampio soleggiamento, al più temporaneamente interrotto da estesi passaggi di innocua nuvolosità alta e sottile.

Temperature:

Minime senza variazioni di rilievo su Friuli-venezia giulia, Veneto, Emilia-romagna orientale, nord Toscana, Sardegna orientale e Puglia salentina; in rialzo sul resto del paese; massime in sensibile diminuzione su gran parte del nord, Sardegna centroccidentale, Toscana, Marche ed Umbria settentrionali; generalmente in aumento sul restante centro-sud.

Venti:

Deboli con locali rinforzi dai quadranti meridionali al sud e sulle due isole maggiori, in rotazione pomeridiana di maestrale sulla Sardegna; deboli variabili altrove.

Mari:

Da mossi a molto mossi canale di Sardegna, tirreno meridionale ad ovest e stretto di Sicilia; poco mosso lo ionio settentrionale, ma con moto ondoso in intensificazione dal pomeriggio; da mossi a poco mossi i restanti bacini.