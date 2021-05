Previsioni Meteo OGGI martedì 25 | cieli sereni

Nella giornata di oggi martedì le previsioni meteo del 25 maggio. Al nord bel tempo con poche nubi sparse e rovesci scarsi al mattino. Al centro cieli sereni su gran parte della zona. Al sud bel tempo eccetto scarsi annuvolamenti. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di martedì 25 maggio

Nord:

Molte nubi sul nord est con deboli rovesci di pioggia su Friuli venezia giulia, Veneto settentrionale e Trentino alto adige. Ampi spazi di sereno sul rimanente settentrione salvo temporanei addensamenti sulle aree di confine della Valle d’aosta ed al mattino anche sulla Liguria.

Centro e Sardegna:

Generali condizioni bel tempo con temporanei annuvolamenti su Umbria ed aree interne di Toscana e Marche.

Sud e Sicilia:

Prevalenza di cielo sereno a parte degli addensamenti di nubi basse lungo le coste tirreniche con possibili deboli fenomeni al primo mattino sulla Campania.

Temperature:

Minime stazionarie al nord est; in aumento su Puglia meridionale ed aree ioniche di Basilicata e Calabria; in generale calo sul esto del paese; massime in sensibile aumento al nord, sulla Sardegna meridionale e lungo i litorali ionici; in calo sulle restanti aree.

Venti:

Deboli variabili al nord; da deboli a moderati settentrionali sulle due isole maggiori e sulla Puglia; deboli dai quadranti occidentali sul resto del paese con rinforzi sulle aree appenniniche centrali.

Mari:

Molto mossi mar Ligure, tirreno centro settentrionale, tirreno meridionale settore occidentale nonché lo stretto di Sicilia ma con graduale attenuazione del moto ondoso; mossi i restanti bacini di ponente; poco mossi adriatico e ionio.