Previsioni Meteo OGGI mercoledì 26 | cieli sereni

Nella giornata di oggi mercoledì le previsioni meteo del 26 maggio. Al nord tempo sereno con scarsa nuvolosità sparsa. Al centro cieli sereni su gran parte della zona. Al sud bel tempo con parziali annuvolamenti. Ma vediamo nel dettaglio le previsioni del tempo di mercoledì 26 maggio

Nord:

Ad iniziali condizioni di cielo sereno seguirà un aumento della nuvolosità a evoluzione diurna sul settore alpino/prealpino centro orientale dove dalla tarda mattina e nel pomeriggio non si escludono brevi rovesci o temporali.

Centro e Sardegna:

Ampio e prevalente soleggiamento su tutte le regioni salvo addensamenti e locali piovaschi fino la tarda mattina sull’Abruzzo.

Sud e Sicilia:

Tempo stabile e ampiamente soleggiato, salvo addensamenti fino la tarda mattina su Molise, Campania e Puglia settentrionale.

Temperature:

Minime in lieve aumento sulla Valle d’aosta, stazionarie su isole maggiori, Liguria e pianure di Lombardia e Veneto, in generale calo sul restante territorio; massime in calo su pianure piemontesi, coste e immediato entroterra di Emilia-romagna, Marche e Abruzzo e su Molise, Puglia garganica, Basilicata orientale e nord Calabria, in aumento sul settore alpino/prealpino e su Sardegna, nord Sicilia, Toscana e settore appenninico romagnolo e marchigiano, stazionarie sul resto d’Italia.

Venti:

Deboli settentrionali sulla Sardegna con rinforzi occidentali sul settore nord; deboli settentrionali con locali rinforzi su Sicilia, Calabria e Puglia; mediamente deboli variabili sul resto del paese.

Mari:

Da poco mosso a mosso l’adriatico con moto ondoso più accentuato sul settore centro-meridionale; mossi i restanti mari, anche localmente molto mosso fino al primo mattino lo ionio, con moto ondoso in lenta diminuzione.